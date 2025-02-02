Білий дім хоче підпорядкувати USAID Держдепу, сайт зник з мережі – ЗМІ

Неясно, чи має президент США законні повноваження обійти Конгрес у цьому питанні.

Вебсайт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) перестав працювати в суботу, 1 лютого, на тлі повідомлень про те, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа хоче передати незалежне агентство з поточним бюджетом у 42,8 млрд доларів під контроль Державного департаменту.

Про це пише The Guardian.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа прагне позбавити USAID незалежності як урядової установи. Сайт перестав працювати після того, як у п'ятницю, 21 січня, за даними Reuters, були зняті таблички з офіційною печаткою агентства, що вказує на те, що “злиття” з Державним департаментом може бути уже “в процесі”.

Все це відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа пообіцяла переглянути розподіл американської допомоги іноземним державам, щоб забезпечити її відповідність зовнішній політиці Трампа “Америка понад усе”.

Чинні та колишні посадовці USAID, яке займається невійськовою допомогою США іноземним країнам, кажуть, що "чистка" вищого керівництва має на меті придушити будь-яке інакомислення, а підпорядкування агентства Державному департаменту стане "сейсмічним зрушенням".

ЗМІ писали, що Білий дім вивчає юридичні повноваження, які Трамп може використати, щоб видати указ про припинення незалежності USAID, і може підписати таку директиву вже найближчим часом. Однак незрозуміло, чи має президент США законні повноваження обійти Конгрес у цьому питанні.

Як писало Politico, перша адміністрація Трампа розробила плани злиття USAID з Державним департаментом ще у 2017 році, однак зрештою ці плани скасували через двопартійну опозицію на Капітолійському пагорбі.

Деякі посадовці USAID припускають, що цього разу адміністрація Трампа навмисно робить все непублічно: будь-яка серйозна спроба формально об'єднати два агентства або реорганізувати виконавчу владу вимагатиме схвалення Конгресу або принаймні низки повідомлень законодавцям.

Однак "закладення фундаменту" без жодних офіційних оголошень дозволяє обійти цю політичну перешкоду – принаймні поки що. Або ж Трамп, який, за словами його критиків, уже продемонстрував готовність "ігнорувати букву закону" на багатьох фронтах, може просто дозволити, щоб злиття відбулося неофіційно.

Якщо Агентство буде підпорядковане Державному департаменту, воно може стати більш відвертим провідником зовнішньополітичних цілей, ніж зараз, коли відомство є найбільшим у світі єдиним донором гуманітарних операцій з порятунку життів.

Трамп заморозив мільярди доларів іноземної допомоги, що вдарило по величезній кількості програм USAID, відправив у відпустку близько 60 співробітників керівної ланки Агентства, звільнив або відправив у відпустку сотні підрядників, а також досі не призначив адміністратора USAID, дозволивши Державному департаменту здійснювати нагляд за відомством.Наслідки рішення Трампа про заморожування грантів американської зовнішньої допомоги вже відчутні в низці країн, які її отримували, зокрема, і в Україні.