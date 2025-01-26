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ПОЛІТИКА

США призупинили гуманітарну та фінансову допомогу Україні через USAID

26 січня 2025, 15:16
США призупинили гуманітарну та фінансову допомогу Україні через USAID
Офіційно цю інформацію поки не підтвердили, але в переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID)  отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування, повідомляє "Суспільне" із посиланням на неназваного працівника київського офісу USAID.

Фінансування проєктів зупинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Однак в українському офісі на разі не знають, як будуть виконувати директиву та чи будуть виключення для неї, оскільки USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг та ремонт критичної енергетичної системи.

При цьому видання зазначає, що офіційно в пресслужбі USAID інформацію не підтвердили, а відповіли, що перенаправили журналістський запит до Держдепу США.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинку на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги США для перевірки їх на відповідність цілям політики президента.

СШАUSAIDдопомога Україні

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