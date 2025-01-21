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Трамп на 90 днів призупинив всю зовнішню допомогу

21 січня 2025, 10:11
Трамп на 90 днів призупинив всю зовнішню допомогу
Фото: DW
Всі програми зовнішньої допомоги США будуть переглянуті, включно із підтримкою Києва.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Про це повідомляє агентство AP.

В документі написано, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Крім того, там йдеться про те, що допомога іншим державами "сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".

Трамп же заявив, що "жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

"Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три запитання: "Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?", - заявив американський державний секретар Марко Рубіо. 

Указ залишає за держсекретарем або призначеною ним особою право приймати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. 

Держдеп та Агентство США з міжнародного розвитку є основними відомствами, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.

Також раніше Трамп вийшов з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди.

 

СШАзовнішня допомога

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