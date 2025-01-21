Трамп вийшов з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди

Новообраний президент обіцяв в перший день президентства видати 100 указів.

Новий президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Паризької кліматичної угоди, що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з епідеміями.

Про це йдеться в указах Трампа.

Щодо кліматичної угоду - згідно з процедурою, Вашингтону доведеться чекати рік для офіційного виходу.

Трамп обґрунтував своє рішення "неправильним поводженням ВООЗ з пандемією COVID-19" та "нездатністю організації до реформ", серед яких "несправедливо високі фінансові внески США" у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

"Всесвітня організація охорони здоров'я обкрадала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде", – заявив Трамп під час підписання угоди.

Трамп під час першого президентства звинувачував організацію в сприянні зусиллям Китаю "ввести світ в оману" щодо походження COVID.

ВООЗ заперечує ці звинувачення і заявляє, що продовжує тиснути на Китай.

Також Білий дім оголосив про "національну енергетичну надзвичайну ситуацію", де описав низку змін, спрямованих на скасування кліматичних норм США та підвищення видобутку нафти й газу.

Нагадаємо, що рішення було прийнято після історичного підвищення глобальної температури, яка в минулому році вперше перевищила позначку у +1,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем.

США приєднаються до Ірану, Ємену та Лівії як одні з небагатьох країн, які залишаються поза угодою, підписаною 10 років тому в столиці Франції.

Відомо, що США відповідальні приблизно за 15% глобальних викидів парникових газів".

"Ми будемо бурити, крихітко, бурити. Ми знизимо ціни, знову наповнимо наші стратегічні запаси аж до самого верху та експортуватимемо американські енергоносії по всьому світу. Ми знову станемо багатою нацією, і це рідке золото під нашими ногами нам у цьому допоможе", - заявив Трамп.

Вчора, 20 січня, Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.