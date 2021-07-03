Білий дім має намір створити структуру з протидії кібератакам

Адміністрація Байдена все частіше б'є на сполох

Адміністрація президента США Джо Байдена може сформувати цільову групу для боротьби з великими кібератаками, "пов'язаними з Китаєм", повідомив телеканал CNN з посиланням на своє джерело з числа офіційних осіб.

Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) - це міжвідомча структура, створення якої ініціювала Рада національної безпеки, до якої належать ФБР, Агентство кібербезпеки і інфраструктурної безпеки (CISA) та інші, сказав американський чиновник, пише "Інтерфакс-Україна".

За оцінками, близько 30 тис. постраждалих від "китайських" кібератак клієнтів налічується тільки в США і 250 тис. у всьому світі, хоча ці цифри можуть зрости, повідомило джерело.

Адміністрація Байдена все частіше б'є на сполох з приводу серії недавніх кібератак, про які компанія Microsoft заявила на цьому тижні.

"Це активна загроза. Всі, хто керує цими серверами - уряд, приватний сектор, наукові кола - повинні діяти зараз, щоб виправити становище", - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомив у своєму Twitter, що уряд відстежує повідомлення про те, що американські мозкові центри, ймовірно, були скомпрометовані атакою, а також "оборонно-промислові бази".

CISA наголосило, що шкідлива активність, якщо її не зупинити, може "дозволити зловмиснику отримати контроль над всією корпоративною мережею".

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що міністерство оборони нині працює над тим, щоб визначити, чи не є вона вразливою.

Цього тижня Microsoft повідомила, що їй стало відомо про декілька слабких місць у програмному забезпеченні її серверів, які використовують "китайські" хакери.

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