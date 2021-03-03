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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Microsoft звинувачує Китай в кібератаках електронною поштою

Microsoft звинуватила китайську групу хакерів в атаках на програмне забезпечення поштового сервера технологічного гіганта.
Microsoft звинувачує Китай в кібератаках електронною поштою Фото: EPA/UPG

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Microsoft заявили, що хакери "з високим ступенем ймовірності" були учасниками групи Hafnium, яка, ймовірніше, фінансується державою і діє за межами Китаю.

Під час хакерської кампанії використовувалися чотири раніше невиявлені уразливості в різних версіях програмного забезпечення Microsoft.

Недоліки безпеки дозволили хакерам віддалено грабувати поштові скриньки.

Microsoft заявила, що Hafnium націлені на дослідників інфекційних захворювань, юридичні фірми, вищі навчальні заклади та оборонних підрядників. Також хакери переслідували політичні аналітичні центри та неурядові групи.

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03 03 2021 10:46
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