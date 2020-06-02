Росія використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак

"Ми з високою впевненістю припускаємо, що російські атаки та підхід до України — це підготовка, яку застосують для реалізації інших цілей, в інтересах уряду РФ"

Спецслужби РФ використовують Україну, як випробувальний майданчик для здійснення кібератак, зокрема це робить російська група кібернетичних операцій Gameredon.

Принаймні так вважають у безпековій компанії SentinelLabs,передає УКРІНФОРМ.

"Ми з високою впевненістю припускаємо, що російські атаки та підхід до України — це підготовка, яку застосують для реалізації інших цілей, в інтересах уряду РФ", - заявив голова компанії SentinelLabs Віталій Кремез.

Кремез підготував звіт, щоб висвітлити ескалацію кібершпигунських атак на стратегічні об'єкти в Україні — у галузі безпеки та інших. У звіті SentinelLabs вказується, що група Gameredon вже атакувала 5 тисяч "унікальних об'єктів" в Україні.

Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. Програма має на меті збір заволодіння даними, пошук інструкцій для сервера дистанційного керування та контролю.

Нагадаємо, що уряд перерозподілив радіочастоти у діапазонах 800-900 МГц, що дозволить розповсюдити мережу мобільного зв’язку 4G на 95% території України.