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Росія використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак

"Ми з високою впевненістю припускаємо, що російські атаки та підхід до України — це підготовка, яку застосують для реалізації інших цілей, в інтересах уряду РФ"
Спецслужби РФ використовують Україну, як випробувальний майданчик для здійснення кібератак, зокрема це робить російська група кібернетичних операцій Gameredon.
Росія використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак ukrinform.ua

Принаймні так вважають у безпековій компанії SentinelLabs,передає УКРІНФОРМ.

"Ми з високою впевненістю припускаємо, що російські атаки та підхід до України — це підготовка, яку застосують для реалізації інших цілей, в інтересах уряду РФ", - заявив голова компанії SentinelLabs Віталій Кремез.

Кремез підготував звіт, щоб висвітлити ескалацію кібершпигунських атак на стратегічні об'єкти в Україні — у галузі безпеки та інших. У звіті SentinelLabs вказується, що група Gameredon вже атакувала 5 тисяч "унікальних об'єктів" в Україні.

Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. Програма має на меті збір заволодіння даними, пошук інструкцій для сервера дистанційного керування та контролю.

Нагадаємо, що уряд перерозподілив радіочастоти у діапазонах 800-900 МГц, що дозволить розповсюдити мережу мобільного зв’язку 4G на 95% території України.

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06 02 2020 13:00
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