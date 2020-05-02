В Україні перерозподілили радіочастоти для розгортання 4G у регіонах
Про це, посилаючись на рішення, ухвалене на урядовому засіданні в середу, повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram,передає УКРІНФОРМ.
"Уряд зробив ще один крок до покриття 4G-Інтернетом 95% території України. Перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного Інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G", - зазначив Гончарук.
За його словами, завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки (Kyivstar, lifecell і Vodafone Ukraine).
"Таким чином, ми збережемо гарні темпи у досягненні цілі уряду – забезпечити до 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету", - підкреслив Прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії підтвердив, що обмежить вплив китайської компанії Huawei на деякі сфери в країні. Це стосуватиметься зокрема мережі 5G.
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