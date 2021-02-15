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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

За січень ще 117 тисяч українців отримали доступ до 4G

Мінцифри пришвидшує покриття країни інтернетом в рамках LTE900 - спільного проєкту Мінцифри, НКРЗІ та мобільних операторів
У січні 2021 року 117 000 українців вперше отримали доступ до 4G інтернету.
За січень ще 117 тисяч українців отримали доступ до 4G Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"За січень 2021 року мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2383 населених пункти. З них - у 543 містах та селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з’явився вперше", - написав Федоров.

Він зазначив, що Мінцифри пришвидшує покриття країни інтернетом в рамках LTE900 - спільного проєкту Мінцифри, НКРЗІ та мобільних операторів Vodafone Ukraine, Kyivstar, Lifecell, який стартував у липні 2020 року. З початку його дії понад 7 млн українців із 11,8 тис. населених пунктів отримали 4G, а понад 2 млн українців у 5,6 тис. міст та сіл отримали інтернет-зв'язок вперше.

Також Федоров нагадав, що мета Мінцифри ще масштабніша - покрити за три роки 95% території України фіксованим та мобільним інтернетом.

У Міністерстві цифрової трансформації планують цьогоріч значно розширити покриття швидкісним мобільним інтернетом та реалізувати доступ до нього для всіх верств населення. Загалом план забезпечення населення інтернетом розрахований до 2022 року.

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15 02 2021 15:09
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