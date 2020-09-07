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Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину

Зеленський пояснив це відсутністю покриття 3G і 4G по всій країні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.
Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину Фото: з вільних джерел

Про це президент заявив на брифінгу у Волинській області, передає РБК - Україна.

Зеленський сказав, що назвати стовідсотковими розрахунки з приводу навчання дітей в школах не можуть через ситуацію з коронавірусом.

"Україна не виняток, у нас більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними", - сказав він.

Президент заявив, що не знає, наскільки Україна готова до дистанційного навчання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.

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09 07 2020 12:40
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