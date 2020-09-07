CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину
Зеленський пояснив це відсутністю покриття 3G і 4G по всій країні
Фото: з вільних джерел
Про це президент заявив на брифінгу у Волинській області, передає РБК - Україна.
Зеленський сказав, що назвати стовідсотковими розрахунки з приводу навчання дітей в школах не можуть через ситуацію з коронавірусом.
"Україна не виняток, у нас більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними", - сказав він.
Президент заявив, що не знає, наскільки Україна готова до дистанційного навчання.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.
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