Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Зеленський розповів, що він зараз на місці з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, головою області та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
"Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям. .. Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут... Харківська область запропонувала розселити всіх ", - розповів він.
Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.
"Переселенням зараз займається голова ВЦА (військово-цивільної адміністрації)... З цим також на адміністративному рівні допоможе обласна ВЦА", - заявив Зеленський
Нагадаємо, що масштабні пожежі у Луганській області знищили майже 5 гектарів території. Точна площа буде відома 8 липня.
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