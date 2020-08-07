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Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі

Потерпілим можуть компенсувати в загальній сумі 50 млн гривень
Президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.
Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі Фото: Економічна правда

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Зеленський розповів, що він зараз на місці з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, головою області та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям. .. Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут... Харківська область запропонувала розселити всіх ", - розповів він.

Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.

"Переселенням зараз займається голова ВЦА (військово-цивільної адміністрації)... З цим також на адміністративному рівні допоможе обласна ВЦА", - заявив Зеленський

Нагадаємо, що масштабні пожежі у Луганській області знищили майже 5 гектарів території. Точна площа буде відома 8 липня.

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08 07 2020 11:40
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