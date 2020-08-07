Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі

Президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область, де спалахнули лісові пожежі. Потерпілим можуть надати 50 млн гривень, але рішення ще не прийнято.

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Зеленський розповів, що він зараз на місці з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, головою області та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям. .. Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут... Харківська область запропонувала розселити всіх ", - розповів він.

Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.

"Переселенням зараз займається голова ВЦА (військово-цивільної адміністрації)... З цим також на адміністративному рівні допоможе обласна ВЦА", - заявив Зеленський

Нагадаємо, що масштабні пожежі у Луганській області знищили майже 5 гектарів території. Точна площа буде відома 8 липня.