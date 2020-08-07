Пожежі у Луганській області знищили 5 гектарів землі

Масштабні пожежі у Луганській області знищили майже 5 гектарів території. Точна площа буде відома 8 липня.

Про це заявив глава Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, передає РБК - Україна.

За словами Гайдая, вогнем було знищено дуже багато будинків. Однак, зараз неможливо точно оцінити всі завдані збитки.

"Орієнтовно, тільки по одному Смоляниновому пошкоджені 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані ", - розповів він.

Нагадаємо, що лісова пожежа в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують в лікарні з опіками.