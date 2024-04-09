У росії горів ракетний корабель "Сєрпухов", з якого могли б запускати "Циркони" та "Калібри"

Пожежа виникла ще 7 квітня.

Після пожежі, росіянам буде важко відновити ракетний корабель "Сєрпухов".

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

"Можемо лише констатувати той факт, що після пожежі ракетний корабель росіян "Серпухов", схоже, вийшов із ладу", – зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що корабель – це складний механізм, який складається з різних елементів, і коли один з них виходить з ладу, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, крім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати", – пояснив речник ВМС.

Як приклад, Плетенчук навів російські малі ракетні кораблі ближньої морської зони типу "Каракурт", які будували для Чорноморського флоту.