Велика Британія обмежить вплив китайської компанії Huawei на мережу 5G
Як пише Sky News, для Huawei передбачили такі обмеження:
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компанію не допускатимуть до всіх сфер, які пов’язані з безпекою та критично важливими мережами;
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компанію не допускатимуть до географічного розташування ядерних об’єктів та військових баз;
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для компанії встановлять 35% обмеження на периферії (нечутливої частини) мережі 5G.
Міністерка цифрових технологій Великої Британії Нікі Морган заявила, що уряд проаналізував ланцюг постачання телекомунікаційних мереж і зробив висновок, що нині потрібно жорстко обмежити доступ до них постачальників з високим рівнем ризику.
"Це специфічне для Великої Британії рішення через специфічні для Великої Британії причини. Рішення стосується проблем, з якими ми стикаємося зараз", - зазначила міністерка.
Також вона додала, що такі обмеження для китайської компанії відповідають стратегії розвитку захисту даних країни та різноманіття постачальників.
Нагадаємо, що у Huawei назвали пріоритетом на 2020 рік виживання - виною санкції США.
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