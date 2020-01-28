Велика Британія обмежить вплив китайської компанії Huawei на мережу 5G

"Це специфічне для Великої Британії рішення через специфічні для Великої Британії причини. Рішення стосується проблем, з якими ми стикаємося зараз"

Уряд Великої Британії підтвердив, що обмежить вплив китайської компанії Huawei на деякі сфери в країні. Це стосуватиметься зокрема мережі 5G.

Як пише Sky News, для Huawei передбачили такі обмеження:

компанію не допускатимуть до всіх сфер, які пов’язані з безпекою та критично важливими мережами;

компанію не допускатимуть до географічного розташування ядерних об’єктів та військових баз;

для компанії встановлять 35% обмеження на периферії (нечутливої частини) мережі 5G.

Міністерка цифрових технологій Великої Британії Нікі Морган заявила, що уряд проаналізував ланцюг постачання телекомунікаційних мереж і зробив висновок, що нині потрібно жорстко обмежити доступ до них постачальників з високим рівнем ризику.

"Це специфічне для Великої Британії рішення через специфічні для Великої Британії причини. Рішення стосується проблем, з якими ми стикаємося зараз", - зазначила міністерка.

Також вона додала, що такі обмеження для китайської компанії відповідають стратегії розвитку захисту даних країни та різноманіття постачальників.

Нагадаємо, що у Huawei назвали пріоритетом на 2020 рік виживання - виною санкції США.