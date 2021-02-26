Київстар збільшив покриття 4G ще у 321 населеному пункті

Мобільний оператор “Київстар” збільшив покриття мережі 4G у 321 населеному пункті у 16 областях України.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету отримали 129 тисяч жителів невеликих сіл. Київстар збільшив покриття 4G мережі у 16 областях України. Для цього оператор активував технологію швидкісної передачі даних (LTE) на 113 базових станціях. Це дозволило забезпечити доступ до можливостей зв’язку 4G у 321 населеному пункті”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Донецькій області зв’язок 4G відтепер доступний у селах Кирилівка, Новокраснівка, Старогнатівка, Шевченко, в Луганській - Білогорівка, Врубівка, Комишуваха, Нововодяне, Свистунівка, Смолянинове, Стрільцівка, Тополівка, у Кіровоградській - Варварівка, Грузьке, Созонівка, Красносілля, Могутнє, у Харківській області - Велика Рогозянка, Нова Олександрівка, Петрівка, П'ятницьке, Українка, Філатове.

У пресслужбі зазначили, що збільшення території покриття 4G-мережі стало можливим завдяки використанню радіочастот діапазону 900 МГц, який забезпечує більший радіус дії для базових станцій мобільного зв’язку.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо.

Як повідомляв Укрінформ, зв’язок 4G підтримують понад 14 тисяч базових станцій Київстар, що дає можливість доступу до нових мобільних технологій для 87,4% населення України. У планах оператора - до 2022 року надати можливість доступу до послуг 4G 90% населення.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром у діапазонах 900 МГц і 1800 МГц. Завдяки цьому інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіочастот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.

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