Українці найбільше користуються Viber і Facebook - "Київстар"

Мобільний оператор компанія "Київстар" проаналізував популярність месенджерів, соціальних мереж і платформ серед українців.

Як зазначається в повідомленні компанії в понеділок, у дослідженні використовувалися узагальнені та знеособлені дані про мобільний дата-трафік у мережі оператора, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними оператора, Viber - найпопулярніший месенджер серед абонентів "Київстар", щомісячно ним користуються 12 млн абонентів оператора. Далі в рейтингу йдуть Facebook Messenger з 11 млн користувачів, Telegram з 6 млн і WhatsApp приблизно з 5 млн.

"Найпопулярнішими соціальними платформами стали Facebook і YouTube, ними щомісячно користується приблизно по 13 млн абонентів "Київстар". Instagram використовують 10 млн людей. Несподівано на третьому місці опинився Twitter з 7 млн, а завершує список лідерів TikTok із 5,5 млн", - зазначили в "Київстарі".

Згідно з повідомленням, у середньому абоненти оператора проводять найбільше часу саме в TikTok - 88 хвилин на день. А кожен десятий користувач проводить у цьому застосунку понад 4 години на день.

YouTube дивляться в середньому 54 хвилини на день, а у Facebook сидять 44 хвилини.

Активно абоненти "Київстар" користуються соцмережами ввечері, з 18.00 до 22.00, а також удень, з 12.00 до 13.00.

Очікувано найбільшу кількість мобільного інтернету в місяць використовують під час перегляду YouTube - у середньому 2,5 Гб на кожного абонента, на другому місці TikTok - 0,6 Гб, а в Instagram - 0,4 Гб.

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