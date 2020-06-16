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У DoZorro створили застосунок для аналізу документів тендерних пропозицій

За даними Prozorro, цим застосунком уже користуються фахівці Антимонопольного комітету України
Моніторинговий портал DoZorro створив застосунок для вивантаження одним пакетом документів тендерних пропозицій з порталу державних закупівель Prozorro.
У DoZorro створили застосунок для аналізу документів тендерних пропозицій Фото: Центр громадського моніторингу та досліджень

Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі "Prozorro".

"Застосунок завантажує файли пропозицій для тендерів (як актуальні, так і змінені) з системи Prozorro, використовуючи API. Отже, з ним не потрібно завантажувати кожен документ пропозиції окремо. Застосунок завантажує і структурує все за лотами і учасниками самостійно", - йдеться в повідомленні.

За даними "Prozorro", цим застосунком уже користуються фахівці Антимонопольного комітету України. Очікується, що він стане у пригоді й для громадських активістів та замовників.

"Так набагато зручніше і швидше перевіряти тендерні пропозиції учасників на схожість. До того ж, застосунок може також вивантажувати й атрибути файлів - хто, в якій програмі і на якому пристрої створив документ. Шукати зв’язки між файлами учасників ніколи не було так швидко й легко", - пояснили в Prozorro.

Завантажити безкоштовний застосунок можна за посиланням. Там можна знайти й детальну інструкцію, як ним користуватись.

Застосунок створила стажерка "DoZorro", студентка факультету прикладних наук УКУ / APPS UCU Ольга Проць, зазначили у пресслужбі.

 

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16 06 2020 14:53
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