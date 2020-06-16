У DoZorro створили застосунок для аналізу документів тендерних пропозицій
Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі "Prozorro".
"Застосунок завантажує файли пропозицій для тендерів (як актуальні, так і змінені) з системи Prozorro, використовуючи API. Отже, з ним не потрібно завантажувати кожен документ пропозиції окремо. Застосунок завантажує і структурує все за лотами і учасниками самостійно", - йдеться в повідомленні.
За даними "Prozorro", цим застосунком уже користуються фахівці Антимонопольного комітету України. Очікується, що він стане у пригоді й для громадських активістів та замовників.
"Так набагато зручніше і швидше перевіряти тендерні пропозиції учасників на схожість. До того ж, застосунок може також вивантажувати й атрибути файлів - хто, в якій програмі і на якому пристрої створив документ. Шукати зв’язки між файлами учасників ніколи не було так швидко й легко", - пояснили в Prozorro.
Завантажити безкоштовний застосунок можна за посиланням. Там можна знайти й детальну інструкцію, як ним користуватись.
Застосунок створила стажерка "DoZorro", студентка факультету прикладних наук УКУ / APPS UCU Ольга Проць, зазначили у пресслужбі.
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