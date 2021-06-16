НОВИНИСпільний вихід президентів США і Росії до преси за підсумками зустрічі в Женеві створив би для Путіна можливість виглядати так, ніби він покращив свої позиції за рахунок американської сторони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білий дім наполіг, щоб не було спільної пресконференції Байдена з Путіним - CNN
Рішення не проводити спільну пресконференцію було одним із пунктів (для президента Байдена – ред.), на якому наполягали представники Білого дому
Фото: Reuters
Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників з адміністрації президента США, передає Укрінформ.
"Рішення не проводити спільну пресконференцію було одним із пунктів (для президента Байдена – ред.), на якому наполягали представники Білого дому", - зауважує телеканал.
При цьому відзначається, що на спільній участі президентів Байдена й Путіна у медіа-заході за підсумками візиту наполягала саме російська сторона.
"Натомість США виступали проти, бо не хотіли давати Путіну майданчик (для виступу – ред.), як це сталося після саміту 2018 року з тодішнім президентом Дональдом Трампом у Гельсінкі", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що в Білому домі пам’ятають про бажання Путіна виглядати так, ніби він покращив свої позиції після зустрічі з президентом США.
Як повідомлялося, передбачається, що президенти Байден і Путін проведуть кілька раундів зустрічі у різному форматі, після чого зустрінуться з журналістами на різних пресконференціях.
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16 06 2021 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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