Білий дім наполіг, щоб не було спільної пресконференції Байдена з Путіним - CNN

Рішення не проводити спільну пресконференцію було одним із пунктів (для президента Байдена – ред.), на якому наполягали представники Білого дому

Спільний вихід президентів США і Росії до преси за підсумками зустрічі в Женеві створив би для Путіна можливість виглядати так, ніби він покращив свої позиції за рахунок американської сторони.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників з адміністрації президента США, передає Укрінформ.

"Рішення не проводити спільну пресконференцію було одним із пунктів (для президента Байдена – ред.), на якому наполягали представники Білого дому", - зауважує телеканал.

При цьому відзначається, що на спільній участі президентів Байдена й Путіна у медіа-заході за підсумками візиту наполягала саме російська сторона.

"Натомість США виступали проти, бо не хотіли давати Путіну майданчик (для виступу – ред.), як це сталося після саміту 2018 року з тодішнім президентом Дональдом Трампом у Гельсінкі", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в Білому домі пам’ятають про бажання Путіна виглядати так, ніби він покращив свої позиції після зустрічі з президентом США.

Як повідомлялося, передбачається, що президенти Байден і Путін проведуть кілька раундів зустрічі у різному форматі, після чого зустрінуться з журналістами на різних пресконференціях.