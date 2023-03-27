Білий дім не бачить ознак переміщення тактичної ядерної зброї рф до бр
27 березня 2023, 08:59
Фото: DW
В Білому домі наразі не бачать ознак того, що президент росії виконав свою обіцянку розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.
Про це розказав представник Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Пише CNN.
"Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю", заявив Кірбі, відповідаючи на запитання про обіцянку путіна розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.Раніше в США відреагували на плани рф щодо ядерної збр.