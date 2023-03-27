Білий дім не бачить ознак переміщення тактичної ядерної зброї рф до бр

В Білому домі наразі не бачать ознак того, що президент росії виконав свою обіцянку розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.

Про це розказав представник Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Пише CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю", заявив Кірбі, відповідаючи на запитання про обіцянку путіна розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.