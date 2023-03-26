У США відреагували на плани рф щодо ядерної зброї

путін має намір розмістити у білорусі тактичну ядерну зброю. У Пентагоні заявили, що стежать за ситуацією.

У Пентагоні прокоментували заяву президента рф володимира путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, зазначивши, що поки що немає причин для зміни готовності ядерних сил США.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у Міноборони США заявили, що поки що не бачать ознак готовності рф до застосування ядерної зброї.

"Ми бачили повідомлення про заяву росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", - йдеться у заяві прес-служби Міноборони США.

У Пентагоні також підкреслили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Нагадаємо, путін заявив, що рф розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, розміщуватимуть зброю "без порушення зобов'язань щодо ДСНО".