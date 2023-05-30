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Білий дім не схвалює атаку дронів на москву

30 травня 2023, 20:09
Білий дім не схвалює атаку дронів на москву
Фото: УНН
США збирають дані про удари безпілотників в москві, які сталися сьогодні вранці.

І разом із тим Вашингтон не схвалює атаки по російській території.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати все ще збирають інформацію про те, що сталось у столиці росії сьогодні і нагадують, що Вашингтон не підтримує удари по російській території.

"США зосереджені на наданні Україні обладнання й навчання, необхідних для повернення її власної суверенної території", – заявили в Білому домі.

Але нагадали, що росія в травні 17 разів атакувала українську столицю.

Нагадаємо, що МЗС Британії заявило, що Україна має законне право захищатися за межами кордону.
Москвадрониатака

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