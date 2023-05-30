Білий дім не схвалює атаку дронів на москву
І разом із тим Вашингтон не схвалює атаки по російській території.
Про це пише Reuters.
Сполучені Штати все ще збирають інформацію про те, що сталось у столиці росії сьогодні і нагадують, що Вашингтон не підтримує удари по російській території.
"США зосереджені на наданні Україні обладнання й навчання, необхідних для повернення її власної суверенної території", – заявили в Білому домі.
Але нагадали, що росія в травні 17 разів атакувала українську столицю.Нагадаємо, що МЗС Британії заявило, що Україна має законне право захищатися за межами кордону.