Білий дім не схвалює атаку дронів на москву

США збирають дані про удари безпілотників в москві, які сталися сьогодні вранці.

І разом із тим Вашингтон не схвалює атаки по російській території.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати все ще збирають інформацію про те, що сталось у столиці росії сьогодні і нагадують, що Вашингтон не підтримує удари по російській території.

"США зосереджені на наданні Україні обладнання й навчання, необхідних для повернення її власної суверенної території", – заявили в Білому домі.

Але нагадали, що росія в травні 17 разів атакувала українську столицю.