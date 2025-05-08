Білий дім отримав пріоритетний доступ до українських корисних копалин

Новий фонд почне діяти вже через кілька тижнів.

Кабінет міністрів України підтвердив, що США отримають пріоритетний доступ до інформації про родовища.

Про що раніше повідомляли ЗМІ.

"Ефективність фонду залежатиме від інтересу американських партнерів. Вони зацікавлені, оскільки отримують першочергову інформацію про нові інвестиційні можливості, особливо в галузі критичних матеріалів, нафти та газу", - заявила міністерка економіки Свириденко.

Для решти компаній, що і раніше, проводитимуться конкурси та аукціони, проте і вони зможуть звертатися до фонду за підтримкою

Менеджери фонду поки що не визначені. З боку США це можуть бути представники DFC (Корпорації міжнародного фінансування) і Міністерства фінансів.

За словами міністерки, фонд почне діяти вже через кілька тижнів. Переговори за додатковими угодами, які ще не були офіційно опубліковані, ведуться щоденно. Качка зазначив, що, "найімовірніше", документи будуть оприлюднені.

Також відомо, що угода про копалини повернула Україні прихильність Трампа.