Угода про копалини повернула Україні прихильність Трампа – Bloomberg

Ця домовленість дає американцям пріоритетний доступ до українських ресурсів.

В угоді про надра немає гарантій безпеки. Але вона допомагає підтримати залученість Вашингтона у питаннях, які стосуються завершення війни.

Підписавши угоду про корисні копалини, Україна повернула собі прихильність американського президента Дональда Трампа.

У Bloomberg пояснюють, що ця домовленість дає американцям пріоритетний доступ до українських ресурсів, зокрема алюмінію, графіту, нафти та газу. У матеріалі цей документ називають проривом у відносинах між Києвом та Вашингтоном.

Відповідно до домовленості, США отримують першочергове право на прибуток від проєктів, які будуть працювати в рамках договору. А 50% йтиме у фонд відбудови, з якого в тому числі будуть покривати майбутню військову допомогу США.

В угоді немає гарантій безпеки для України. Втім, вона знімає напругу між Києвом та Вашингтоном. Окрім того, Штати відмовилися від своєї попередньої вимоги про повернення Україною коштів за вже надану допомогу.

"Будь-який позитивний крок, будь-що, що допомагає підтримувати залученість США, варто зробити", — підкреслив експерт з Atlantic Council’s GeoEconomics Center Чарльз Лічфілд.

Та попереду на країни чекають складні мирні переговори. Трамп продовжує погрожувати виходом з них, якщо не буде прогресу в питанні припинення вогню.

"Угода про ресурси, схоже, повертає Зеленському та Україні прихильність Трампа, принаймні поки що", — підсумувало видання.