Білий дім підтвердив надання Україні системи ППО Patriot

У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні системи ППО Patriot. Згідно із заявою, в рамках нового пакету допомоги на суму в 1,8 млрд доларів ми отримаємо батарею вказаної системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Президент Байден оголосить новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки на майже 2 мільярдів доларів. Він міститиме дуже важливий новий пункт: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські військові повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", – йдеться в заяві.

Важливим також є й те, що час оголошення про цей пакет допомоги припав саме на офіційний візит Зеленського до США, де він зустрінеться із президентом Джо Байденом. Все це разом посилає сильний сигнал про продовження підтримки Сполученими Штатами України, поки війна затягується.