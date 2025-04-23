Білий дім підтвердив візит Віткоффа в росію

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф їде у росію на переговори щодо умов припинення вогню.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

"Стосовно російсько-української війни: я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають", - сказала печниця.

Вона додала, що переговорний процес "рухається в правильному напрямку", а Віткофф готується до чергового візиту у росію.

"Спеціальний посланник Стів Віткофф знову поїде до рф пізніше цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром путіним", - заявила прес-секретар.

Проте вона не уточнила, коли саме відбудеться візит.

Також стало відомо, що Рубіо і Віткофф не поїдуть у Лондон на зустріч про "мирну угоду".