Рубіо і Віткофф не поїдуть у Лондон на зустріч про "мирну угоду"

Проте спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог буде приисутній.

Держсекретар Марко Рубіо і спецпосланник президента США Стівен Віткофф не будуть присутні сьогодні на зустрічі з Україною та європейськими державами в Лондоні.

Про це інформує газета Financial Times.

Американські та європейські джерела повідомили, що Віткофф і Рубіо "відмовилися від участі у зустрічі" в Лондоні.

Видання також зазначає, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, як і очікувалось, буде присутній у Лондоні.

Однак причини такого рішення посадовців не розкриваються, але відсутність державного секретаря на брифінгу підтвердила речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс. Щодо Віткоффа, то він має цього тижня відвідати москву.

Також раніше Віткофф заявив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні.