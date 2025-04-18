Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні – Віткофф

Адже путін "зациклений" на українських територіях.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів з путіним - диктатор був одержимий українськими територіями.

Віткофф припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, зокрема російськомовні.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal.

Спецпосланець додав, що під час переговорів із президентом рф Владіміром путіним той "був зациклений" на українських територіях. За словами спецпосланця США, посія "ймовірно, отримає деякі з регіонів, але не всі".

За його словами, Україна може "менше дбати" про частину своїх територій, якщо там переважає російськомовне населення.

"Коли починаєш придивлятися до тих п’яти регіонів – посіє, тобі вони важливі, та й Україні також. Але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не стануть вони менш важливими?", – додав американський чиновник.

Цими днями Віткофф і Рубіо прилетилі у Париж для переговорів про Україну.