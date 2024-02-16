Білий дім підтверджує, що стежить за "тривожною" російською протисупутниковою зброєю – The Guardian

В адміністрації Байдена заявили, що стежать за новою протисупутниковою зброєю росії.

За їхніми даними, вона знаходиться в стадії розробки і ще не була розгорнута.

Про це пише британська газета The Guardian.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прямо не став підтвердив інформацію про те, що мова йде про ядерну зброю, але сказав, що вона "космічного базування" і що вона порушує Договір про космос 1967 року.

"Хоча я обмежений у тому, що можу розповісти про конкретний характер загрози, я можу підтвердити, що це пов'язано з протисупутниковим потенціалом, який розробляє росія. Це не активний потенціал, який вже розгорнуто, і хоча прагнення рф до створення цього конкретного потенціалу викликає занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає", - заявив Кірбі.

За його словами, мова не йде про зброю, яку можуть використовувати для нападу на людей або заподіяння фізичних руйнувань на Землі.

"Тим не менш, ми уважно стежимо за цією діяльністю росії і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно", - вважає представник координатор Ради національної безпеки США.

Вчора в кремлі заявили, що ніяк не можуть це прокоментувати.

Разом з тим, в рф кажуть, що таким чином Білий дім нібито хоче спонукати Конгрес проголосувати за виділення додаткової допомоги Україні.

Ми вчора писали, що попередження США про "загрозу національній безпеці" пов'язане з прагненням росії розмістити ядерну зброю в космосі.