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Білий дім попереджає: кошти для України закінчаться до кінця року

04 грудня 2023, 13:55
Білий дім попереджає: кошти для України закінчаться до кінця року
Фото: DW
В Білому домі заявили, що виділені кошти для допомоги України закінчаться до кінця року.

Про це пише Financial Times, посилаючись на лист директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу. 

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", - йдеться в листі. 

Відмова Конгресу схвалити нову підтримку поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог росії, вважає Янг. 

"Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", - мовиться в листі.

Янг додала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими і що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. путін це добре розуміє, саме тому росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", - написано в листі.

Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.

Останніми тижнями розмови лише і точаться навколо допомоги Україні. 

Так, Генсек НАТО також наполягає на збільшенні підтримки України.

 

 

допомогаУкраїнабілий дімЯнг

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