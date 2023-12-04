Білий дім попереджає: кошти для України закінчаться до кінця року

В Білому домі заявили, що виділені кошти для допомоги України закінчаться до кінця року.

Про це пише Financial Times, посилаючись на лист директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу.

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", - йдеться в листі.

Відмова Конгресу схвалити нову підтримку поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог росії, вважає Янг.

"Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", - мовиться в листі.

Янг додала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими і що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. путін це добре розуміє, саме тому росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", - написано в листі.

Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.