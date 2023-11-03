Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білий дім також прокоментував статтю Залужного

03 листопада 2023, 10:24
Білий дім також прокоментував статтю Залужного
Фото: УНН
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю Залужного як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Про це повідомив Укрінформ.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну.

Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив Кірбі.

Він додав, що в процесі війни змінюються потреби сторін, включно з системами озброєнь, які партнери надають Україні.

"Задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України", - підсумував координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.

Раніше в Кремлі також відреагували на статтю Залужного.

 

білий дімКірбіЗалужний

Останні матеріали

Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється