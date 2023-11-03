Білий дім також прокоментував статтю Залужного
Про це повідомив Укрінформ.
"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну.
Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив Кірбі.
Він додав, що в процесі війни змінюються потреби сторін, включно з системами озброєнь, які партнери надають Україні.
"Задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України", - підсумував координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
Кірбі відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.
Раніше в Кремлі також відреагували на статтю Залужного.