Білий дім також прокоментував статтю Залужного

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю Залужного як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Про це повідомив Укрінформ.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну.

Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив Кірбі.

Він додав, що в процесі війни змінюються потреби сторін, включно з системами озброєнь, які партнери надають Україні.

"Задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України", - підсумував координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.

Раніше в Кремлі також відреагували на статтю Залужного.