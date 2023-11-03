У кремлі відреагували на статтю Залужного

Пєсков не погодився зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут.

Про це інформує російське видання ТАСС.

"Ні, він не зайшов у глухий кут. росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані.

Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи" - заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що Залужний для The Economist написав про стратегії для перемоги.