На вибивання гармат та РСЗВ ворога оборонці витратили значну частину боєкомплекту до цих систем.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що ЗСУ вибивали російську артилерію з допомогою РСЗВ HIMARS, бо були вимушені це зробити.

Під час інтерв'ю The Economist він наголосив, що саме завдяки цьому оборонці досягли умовного паритету з рф.

Воєначальник визнав, що на ураження гармат та РСЗВ окупантів пішла значна частина боєкомплекту, який був у захисників.

"Зараз ми змогли шляхом меншої кількості якісніших і точніших засобів вогневого ураження отримати умовний паритет з артилерією противника, яка кількісно переважає", — заявив він.

Валерій Залужний розповів також, що його помилкою було вважати, нібито знекровлення армії, а саме великі втрати серед особового складу, зупинять росію.

Він попередив, що, швидше за все, "глибокого та красивого прориву" у наступі ЗСУ не буде.

"Це була моя помилка. росія втратила вбитими не менше 150 000 людей. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну. Але не в росії, де життя коштує дешево", – сказав Залужний.

За словами воєначальника, для російського диктатора владіміра путіна орієнтирами є Перша та Друга світові війни. А там росія й взагалі втратила десятків мільйонів людей.

Щодо винищувачів F-16

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що коли Україна врешті отримає західні винищувачі F-16, то не слід очікувати, що вони будуть такими корисними, як вважалося з самого початку. Під час інтерв'ю The Economist він пояснив це тим, що за час очікування російська сторона встигає покращувати свою протиповітряну оборону.

Таке вже було, наголосив головнокомандувач. Перед початком контрнаступу партнери затримали постачання ЗСУ далекобійних ракет та танків, що дало росіянам можливість перегрупуватися та зміцнитися після проривів оборонців у Харківській та Херсонській областях.

"Ці системи були найбільш актуальними для нас минулого року, але вони з'явилися тільки цього року. Так само літаки F-16, які мають з'явитися наступного року, тепер менш корисні, частково тому, що росія покращила свою протиповітряну оборону", – сказав Залужний, додаючи, наприклад, що експериментальна версія ракети комплексу окупантів С-400 може перелетіти місто Дніпро.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що війна росії проти України стає позиційною, що може зіграти на руку ворогу. У великому матеріалі для The Economist він розповів, що повинно допомогти Силам оборони вийти з цього глухого кута: перехід до рухливої та швидкої маневреної боротьби, посилення повітряної міці України, отримання новітніх технологій РЕБ та засобів для розміновування, а також збільшення можливостей мобілізації та розширення підготовки резервістів.