Війна в Україні: Залужний для The Economist пише про стратегії для перемоги

Нові, інноваційні підходи можуть перетворити цю "позиційну" війну на "маневрову".

Війна росії проти України зараз переходить на новий етап та стає "позиційною", як у Першій світовій війні, і це піде на користь росії. Але з цієї ситуації є вихід.

Про це пише у своїй колонці на The Economist пише головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Українці продемонстрували рішучість й готовність пожертвувати заради своєї свободи, зупинивши значно міцнішого противника та відновивши контроль над частиною своєї території. Однак війна зараз переходить на новий етап: на заміну "маневровій" війні приходить те, що ми військові називаємо "позиційною" війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні.

Такий розвиток подій може призвести до зміцнення росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що у кінцевому підсумку може стати загрозою для Збройних Сил України та держави в цілому. Та який вихід з цієї ситуації?

Хоча базове озброєння, таке як ракети і снаряди, залишається важливим, ЗСУ потребують ключових військових можливостей та технологій для протистояння війні такого типу.

Важливим аспектом є здобуття повітряної переваги, яка є критичною для здійснення обширних наземних операцій. Крім того, використання безпілотників стає ключовою складовою стратегії, щоб перенавантажити російські системи ППО.

"Військово-повітряні сили росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 її систем протиповітряної оборони, але вона зберігає значну перевагу над нами і продовжує будувати нові штурмові ескадрильї", - пише Залужний.

Залужний наголошує на важливості радіоелектронної боротьби (РЕБ) як другого пріоритету. Наприклад, для припинення сигналів зв'язку та навігації. РЕБ є важливою складовою перемоги у боротьбі з безпілотниками.

"За останнє десятиліття росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки. Вона перевершує нас у цій сфері: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів.

Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню. Але ми також потребуємо більшого доступу до радіоелектронної розвідки від наших союзників, включаючи дані від засобів, які збирають розвідувальні сигнали, та розширення виробничих ліній для наших систем РЕБ в Україні та за кордоном",- наголошує Залужний.

Контрбатарейна боротьба, яка передбачає знищення ворожої артилерії, стає третім завданням. У цій війні артилерійський, ракетний та реактивний вогонь складають 60-80% усіх військових завдань. Однак, ефективність західної зброї, такої як "Екскалібур" - американський снаряд з GPS-наведенням, виявилася обмеженою через вдосконалення російських засобів радіоелектронної боротьби.

Четверте завдання - мінно-вибухові технології.

"На початку війни ми мали обмежене і застаріле обладнання для цього. Але навіть західних постачань, таких як норвезькі танки для розмінування і ракетні пристрої для розмінування, виявилося недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 кілометрів. Коли ми прориваємо мінні поля, росія швидко відновлює їх, випускаючи нові міни на відстані", - пише головнокомандувач.

Нарощування резервів стає останнім пріоритетом, оскільки Україна має потребу у більшій кількості додаткових військових сил. росія, не зважаючи на свої великі втрати, має перевагу в озброєнні, техніці та боєприпасах, що може загрожувати Україні в майбутньому.

"Не можна недооцінювати росію. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом тривалого часу. Її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, попри безпрецедентні санкції", - пише Залужний.

В цій ситуації, Україні потрібні нові, інноваційні підходи, щоб перетворити цю "позиційну" війну на "маневрову".