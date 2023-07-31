Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Білий дім прокоментував заяви Мєдвєдєва щодо застосування ядерної зброї

31 липня 2023, 21:56
Білий дім прокоментував заяви Мєдвєдєва щодо застосування ядерної зброї
Фото: news.bigmir.net
Там назвали риторику "безрозсудною та безвідповідальною".

Білий дім розкритикував коментарі заступника секретаря радбезу рф та колишнього президента росії Дмітрія Мєдвєдєва про те, що росія може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна досягне успіху у своєму контрнаступі.

Про це повідомляєCNN.

У понеділок речник Ради національної безпеки США назвав цю риторику "безрозсудною та безвідповідальною"  і додав, що наразі Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що росія готується використовувати ядерну зброю. 

"Застосування ядерної зброї в Україні — чи де завгодно — було б катастрофічним для світу та мало б серйозні наслідки для росії", — наголосив він

Повідомляється також, що США продовжують уважно стежити за ситуацією, проте не бачать жодних причин для коригування власної ядерної позиції.

Нагадаємо, учора Мєдвєдєв у своєму Telegram-каналі знову вдався до погроз завдання ядерного удару. На цей раз привід до застосування ядерної зброї він бачить в успіху українського контрнаступу.

"Іншого рішення просто не було", — додав він. 

ядерна зброябілий дімрф тероризм

Останні матеріали

Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється