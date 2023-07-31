Білий дім прокоментував заяви Мєдвєдєва щодо застосування ядерної зброї

Там назвали риторику "безрозсудною та безвідповідальною".

Білий дім розкритикував коментарі заступника секретаря радбезу рф та колишнього президента росії Дмітрія Мєдвєдєва про те, що росія може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна досягне успіху у своєму контрнаступі.

Про це повідомляєCNN.

У понеділок речник Ради національної безпеки США назвав цю риторику "безрозсудною та безвідповідальною" і додав, що наразі Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що росія готується використовувати ядерну зброю.

"Застосування ядерної зброї в Україні — чи де завгодно — було б катастрофічним для світу та мало б серйозні наслідки для росії", — наголосив він

Повідомляється також, що США продовжують уважно стежити за ситуацією, проте не бачать жодних причин для коригування власної ядерної позиції.

Нагадаємо, учора Мєдвєдєв у своєму Telegram-каналі знову вдався до погроз завдання ядерного удару. На цей раз привід до застосування ядерної зброї він бачить в успіху українського контрнаступу.

"Іншого рішення просто не було", — додав він.