Медвєдєв "залякує" ядерною зброєю при вдалому контрнаступу ЗСУ – CNN
Про це пише CNN.
"Тільки уявіть собі, що наступ… у тандемі з НАТО вдався і закінчився тим, що у нас забрали частину землі. Тоді нам довелося б застосувати ядерну зброю в силу положень указу президента росії", – заявив заступник голови Ради безпеки росії Медведєв.
Він додав, що іншого рішення просто не було б.
"Наші вороги повинні молитися нашим бійцям, щоб вони не дозволили світу згоріти в ядерному вогні" - запевнив колишній президент рф.Нагадаємо, що в червні генсек ООН заявив, що росія інвестує у ядерну зброю.