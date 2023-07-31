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Медвєдєв "залякує" ядерною зброєю при вдалому контрнаступу ЗСУ – CNN

31 липня 2023, 14:03
Медвєдєв
Фото: news.bigmir.net
росія можливо застосує ядерну зброю, якщо контрнаступ України вдасться, про це сказав високопоставлений російський чиновник Дмитро Медведєв.

Про це пише CNN.

"Тільки уявіть собі, що наступ… у тандемі з НАТО вдався і закінчився тим, що у нас забрали частину землі. Тоді нам довелося б застосувати ядерну зброю в силу положень указу президента росії", – заявив заступник голови Ради безпеки росії Медведєв.

Він додав, що іншого рішення просто не було б. 

"Наші вороги повинні молитися нашим бійцям, щоб вони не дозволили світу згоріти в ядерному вогні" - запевнив колишній президент рф.

Нагадаємо, що в червні генсек ООН заявив, що росія інвестує у ядерну зброю.
Росіяядерна зброяЗСУконтрнаступМедвєдєв

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