Медвєдєв "залякує" ядерною зброєю при вдалому контрнаступу ЗСУ – CNN

росія можливо застосує ядерну зброю, якщо контрнаступ України вдасться, про це сказав високопоставлений російський чиновник Дмитро Медведєв.

Про це пише CNN.

"Тільки уявіть собі, що наступ… у тандемі з НАТО вдався і закінчився тим, що у нас забрали частину землі. Тоді нам довелося б застосувати ядерну зброю в силу положень указу президента росії", – заявив заступник голови Ради безпеки росії Медведєв.

Він додав, що іншого рішення просто не було б.

"Наші вороги повинні молитися нашим бійцям, щоб вони не дозволили світу згоріти в ядерному вогні" - запевнив колишній президент рф.