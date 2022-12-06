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Білий дім проситиме нафтогазову промисловість США підтримати Україну – ЗМІ

06 грудня 2022, 19:43
Білий дім проситиме нафтогазову промисловість США підтримати Україну – ЗМІ
Фото: slon.ru
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує провести онлайн-зустріч з керівниками нафтової та газової промисловості держави, щоб обговорити можливості підтримки енергетичної інфраструктури України з боку США.

Зустріч скликається на четвер, 8 грудня, пише Reuters після ознайомлення з відповідним листом.

"Українські енергетичні потужності піддаються агресивним атакам, які є спробою (росіян – ред.) скористатися найнижчими зимовими температурами і найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти посилити стійкість України", – написав заступник міністра енергетики Штатів Девід Турк у листі до керівництва нафтогазової сфери.

Як зазначається, засідання організовує Управління кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. До зустрічі можуть долучитися й члени Координаційної ради нафтогазового сектору, що включає 26 асоціацій.

"Ця зустріч є частиною постійної, проактивної взаємодії Міністерства енергетики з промисловістю з метою підтвердження того, що вона готова забезпечувати стабільне та надійне енергопостачання для своїх клієнтів всередині держави, одночасно вивчаючи сфери співпраці для підтримки наших партнерів за кордоном", – додала пресслужба Міненерго США в коментарі Reuters.

Раніше повідомлялось, що  Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту.

СШАБайдененергетична безпека

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