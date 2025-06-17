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ПОЛІТИКА

Білий дім таємно розпустив групу з тиску на росію – Reuters

17 червня 2025, 14:58
Білий дім таємно розпустив групу з тиску на росію – Reuters
Фото: cnn.com
Американський лідер відмовляється займати жорсткішу позицію щодо москви.

Білий дім розпустив міжвідомчу робочу групу, створену для розробки стратегій тиску на рф з метою пришвидшення мирних переговорів. Її створили навесні, але уже в травні обороти групи згасли, бо стало зрозуміло, що американський лідер не збирається займати більш конфронтаційну позицію щодо москви.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Попри обіцянки швидко припинити війну в Україні, за кілька місяців після вступу на посаду Трамп почав все більше розчаровуватись, що його зусилля не призвели до жодних проривів. Він також почав говорити, що США можуть вийти з перемовин. Через це, кажуть співрозмовники журналістів, завдання робочої групи стали дедалі менш актуальним.

"Ближче до кінця вона втратила оберти, бо президента не було поруч. Замість того, щоб робити більше, можливо, він хотів робити менше", — каже один зі співрозмовників.

Про існування цієї групи раніше не повідомлялося. Припинення її роботи поглибить занепокоєння Європи через примирливий тон Трампа щодо росії та його небажання висловити повну підтримку Україні напередодні саміту НАТО.

Зазначається, що останній удар по робочій групі стався три тижні тому, коли звільнили більшість членів Ради нацбезпеки Білого дому, включаючи всю команду, яка безпосередньо займалася війною в Україні. Вказується, що групу організували та координували співробітники РНБ, до неї також входили представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону та розвідки. Зокрема, у ній працював головний посадовець РНБ з питань Європи та росії Ендрю Пік, якого було звільнено у травні.

Проте журналісти вказують, що Трамп все ж може зайняти більш жорстку позицію щодо росії незалежно від долі робочої групи. За словами одного з чиновників, її створювали для розробки варіантів для президента, "якщо він хоче бути жорсткішим щодо росії". 

Нагадаємо, зараз проходить саміт G7 у Канаді, з якого американський президент Дональд Трамп поїхав раніше запланованого, хоча мав зустрітись з Володимиром Зеленським.

війнаДональд ТрампG7росія окупанти

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