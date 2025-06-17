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Трамп достроково покинув саміт G7

17 червня 2025, 08:33
Трамп достроково покинув саміт G7
Фото: reuters.com
Зустрічі із Зеленським не було.

Президент США Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 та повертається до Вашингтона.

Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона написала в соцмережі X (Twitter) інформацію про план Трампа скоротити свою участь у саміті G7 в Кананаскісі, що 

"Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством та прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері виїде після вечері з главами держав", заявили вона. 

Раніше Трамп через загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем опублікував допис у мережі Truth Social: 

"Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!"

Трамп має виїхати з Канади у вівторок після пресконференції.

Вчора Трамп на G7 заявив про необхідність повернутися до формату G8 за участі росії.

 

Дональд ТрампG7

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