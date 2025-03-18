Білий дім: Трамп і путін погодилися, що війна має завершитися "міцним миром"

Трамп та путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором владіміром путіним.

Про це йдеться в заяві, опублікованій прессекретаркою Білого дому Керолайн Лівітт за підсумками переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним.

Під час розмови президенти обговорили необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва погодилися, що конфлікт повинен завершитися "міцним миром" і наголосили на важливості покращення двосторонніх відносин між США та росією. Вони також зазначили, що кров і ресурси, витрачені на війну, краще було б направити на потреби своїх народів. Вони відзначили, що цей конфлікт не мав розпочинатися і мав бути припинений давно через щирі та сумлінні мирні зусилля,повідомляє Білий дім.

Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

Крім того, путін і Трамп обговорили Близький Схід як потенційний регіон для співпраці з метою запобігання майбутнім конфліктам і необхідність стримування поширення стратегічних озброєнь. Лідери також поділяють думку, що Іран не повинен мати змоги знищити Ізраїль.

Президенти США та росії також погодилися, що поліпшення двосторонніх відносин принесуть значні переваги, зокрема у вигляді великих економічних угод і забезпечення геополітичної стабільності після досягнення миру в Україні.

Переговори між Трампом і путіним відбулися 18 березня ввечері і тривали близько двох з половиною годин.

За підсумками розмови кремль повідомив, що путін підтримав ініціативу Трампа про взаємну відмову росії та України від ударів по енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів і "дав відповідну команду військовим".

Це була друга офіційна телефонна розмова між президентами США та росії після того, як Трамп вдруге вступив на посаду 20 січня. Перша розмова відбулася 12 лютого, коли лідери домовилися почати переговори щодо припинення війни росії з Україною.