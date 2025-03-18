Трамп та путін обговорили обмін полоненими та перемир'я: кремль озвучив умови для завершення війни (оновлено)

Заявляється, що росіяни припинять бити по енергетиці на 30 днів.

У кремлі заявили, що під час телефонної розмови російський диктатор владімір путін та президент США Дональд Трамп "продовжили детальну розмову по Україні". У ході дзвінка путін заявив, що у середу, 19 березня, між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175.

У кремлі зазначили, що передадуть Україні, зокрема, 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медустановах.

"путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим", — заявили у кремлі.

Зазначається, що вони "висловилися за нормалізацію двосторонніх відносин у світлі загальної відповідальності за стабільність у світі" та домовилися залишатися в контакті.

Умовами для початку роботи у напрямі завершення війни в України кремль назвав повне припинення військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні. Також щодо 30-денного перемирʼя путін заявив про необхідність забезпечення контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії фронту, необхідності зупинення мобілізації в Україні та переозброєння української армії.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

Також Трамп і путін обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Вони домовилися докласти "спільних зусиль" для стабілізації обстановки в регіоні.

"Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході", — написала прессекретар Трампа Керолайн Левітт.

кремль назвав позитивним прикладом "оздоровлення" російсько-американських відносин солідарне голосування в ООН щодо резолюції про війну росії проти України (росія і США голосували проти української резолюції).

Трамп і путін погодилися організувати хокейні матчі в США і росії між російськими та американськими гравцями.

"Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру", — пісумувала Левітт.