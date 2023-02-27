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Білий дім уточнив слова Байдена про "непотрібні" Україні F-16

27 лютого 2023, 13:54
Білий дім уточнив слова Байдена про
Фото: Reuters
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив коментарі президента Джо Байдена, що до того, що Україні зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про це він вчора розказав в інтерв'ю на американському телеканалі.

Пише ABC.

Джейк Салліван повторив, що Білий дім приділяє першочергову увагу негайним потребам цієї війни і продовжуватиме це робити.

"На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно", – сказав радник.

"На першому етапі, коли вони захищали Київ, це були протитанкова зброя Javelin і зенітні системи Stinger. І це спрацювало. Це допомогло Україні захистити Київ. На другому етапі це була важка артилерія, щоб допомогти їм оборонятися від росіян, які наступали на схід України. На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру. А це означає танки, бронетранспортери, бойових машин піхоти", – додав Джейк Салліван. 

Те, що каже президент, означає, що він зосереджений на цих можливостях, заявив радник президента США з нацбезпеки

"F-16 – це питання на потім", – підтвердив Салліван.

В суботу Байден заявив, що Наразі Україні не потрібні F-16.

війназаявабілий дімF-16

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