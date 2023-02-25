Наразі Україні не потрібні F-16 — Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у річницю російського вторгнення заявив, що поки що виключає можливість відправки новітніх американських винищувачів F-16 Україні.

Незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, Байден поки що виключив можливість відправки новітніх американських винищувачів для захисту України у війні проти росії.

Пише про це ABC News.

"Ні, зараз йому (Зеленському.) не потрібні F-16", заявив Джо Байден.

На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16.

"Я поки що виключаю це", – заявив Байден.

Вчора Польща заявила, що готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16.