Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.

Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.

При цьому Моравецький наголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.

Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".

Раніше повідомлялось, що Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО. В рамках коаліції країна також може передати Україні винищувачі Міг-29.

Нагадаємо, сьогодні Польща передала Україні перші танки Leopard.