Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16
Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.
При цьому Моравецький наголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.
Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".
Раніше повідомлялось, що Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО. В рамках коаліції країна також може передати Україні винищувачі Міг-29.
Нагадаємо, сьогодні Польща передала Україні перші танки Leopard.