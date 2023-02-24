Польща передала Україні перші танки Leopard

Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Leopard 1 і 2.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу польських танків Leopard українським збройним силам.

Про це повідомляє TVN24.

На засіданні Ради національної безпеки Дуда сказав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва у зв'язку з цією подією.

"Це перші танки, які прибудуть в Україну в рамках коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку", - сказав польський президент.

Польща обіцяла поставити в Україну 14 танків Leopard, скільки з них передано Дуда не повідомив.

Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Leopard.

Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Нагадаємо, Польща оголосила персоною нон грата білоруського військового аташе у відповідь на вигнання з білорусі представника Прикордонної служби при посольстві РП, а також двох працівників консульства Польщі у Гродно.