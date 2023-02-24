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Польща висилає з країни білоруського військового аташе

24 лютого 2023, 11:33
Польща висилає з країни білоруського військового аташе
Фото:unian.ua
Польща оголосила персоною нон грата білоруського військового аташе у відповідь на вигнання з білорусі представника Прикордонної служби при посольстві РП, а також двох працівників консульства Польщі у Гродно.

білоруський військовий аташе найближчим часом покине Польщу.Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає PAP.

Лукаш Ясіна також підтвердив, що польський прикордонник при посольстві РП в Мінську та двоє польських консулів у Гродно вже виїхали з білорусі.

Нагадаємо, влада Польщі вирішила укріпити кордони з Калінінградською областю рф та білоруссю.

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