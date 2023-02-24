Польща висилає з країни білоруського військового аташе
24 лютого 2023, 11:33
Фото:unian.ua
Польща оголосила персоною нон грата білоруського військового аташе у відповідь на вигнання з білорусі представника Прикордонної служби при посольстві РП, а також двох працівників консульства Польщі у Гродно.
білоруський військовий аташе найближчим часом покине Польщу.Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає PAP.
Лукаш Ясіна також підтвердив, що польський прикордонник при посольстві РП в Мінську та двоє польських консулів у Гродно вже виїхали з білорусі.
Нагадаємо, влада Польщі вирішила укріпити кордони з Калінінградською областю рф та білоруссю.