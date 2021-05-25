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Білий дім вимагає негайного розслідування дій режиму Лукашенка

Ми засуджуємо переслідування та свавільні затримання журналістів режимом Лукашенка тільки за те, що вони виконують свою роботу. Це був шокуючий акт - змінити курс авіарейсу між двома країнами ЄС з очевидною метою заарештувати журналіста
США виступають з вимогою негайно провести міжнародне розслідування примусової посадки пасажирського літака в Мінську, здійсненої з метою арешту журналіста Романа Протасевича.
Білий дім вимагає негайного розслідування дій режиму Лукашенка Фото: DW
Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
 
"Ми засуджуємо переслідування та свавільні затримання журналістів режимом Лукашенка тільки за те, що вони виконують свою роботу. Це був шокуючий акт - змінити курс авіарейсу між двома країнами ЄС з очевидною метою заарештувати журналіста", - сказала Псакі.
 
Вона назвала дії Лукашенка "нахабним викликом" міжнародній свободі, миру та безпеці. "Ми вимагаємо негайного міжнародного, прозорого й такого, що заслуговує на довіру, розслідування цього інциденту", - зазначила речниця Білого дому.
 
Псакі також поінформувала, що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з цього питання з міжнародними партнерами в межах НАТО, ОБСЄ, ЄС, ООН. "Ми будемо надалі тісно координувати наші зусилля разом з ними", - додала вона.
 
Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США в ніч на понеділок виступив з офіційною заявою з вимогою до білоруської влади негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича.
 
Нагадаємо, що літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про нібито замінування посадили в аеропорту Мінська. На борту літака був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
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25 05 2021 12:52
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