Білий дім заявив, що війна в Україні може завершитися за тиждень

Сам Трамп говорив лише про новий раунд переговорів.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт припустила, що війна росії в Україні — або, як вона її називає, "конфлікт" — може завершитися вже упродовж тижня.

Про це пише The Hill.

Під час спілкування з журналістами на Південній галявині Білого дому вона заявила, що президент Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з росією щодо припинення «конфлікту в Україні».

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня", — сказала Левітт журналістам

Раніше Трамп заявляв, що президент України Володимир Зеленський «не має жодних козирів» і йому немає необхідності брати участь у розмовах щодо подальших мирних переговорів.

Левітт зазначила, що радник з питань національної безпеки Метт Волтц "цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними". Вона також розповіла, що участь у обговоренні бере міністр фінансів Скотт Бессент, який відповідає за укладання запропонованої угоди з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин.

"Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить кошти, сплачені Україні за рахунок американських платників податків", – заявив Левітт.

Вона анонсувала велике економічне партнерство між Сполученими Штатами Америки та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.