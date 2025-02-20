США тиснули на Зеленського щодо угоди про корисні копалини – NBC News

Окрім того, міністр назвав документ найважливішим компонентом побудови стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Коли міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну драфт договору про корисні копалини, то дав президентові Володимиру Зеленському лише годину для того, аби ознайомитися з документом.

Про це повідомляє NBC News.

Співрозмовники видання наголошують, що українського лідера шантажували скасуванням його зустрічей з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо.

Бессент тоді сказав Зеленському, що ця угода — найважливіший компонент побудови стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном. Також він пообіцяв, що вона сприятиме гарантіям безпеки України після завершення війни.

Втім, Зеленський відмовився підписувати документ. Через це його зустрічі з американськими представниками перенесли, але не скасували.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив запит адміністрації Дональда Трампа щодо передачі 50% своїх мінеральних ресурсів. Ця вимога викликала значні суперечки, оскільки ставила під загрозу продовження американської допомоги Україні.

Раніше ми писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду з Україною щодо корисних копалини, щоб швидко укласти угоду.