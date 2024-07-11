Білий дім зробив заяву щодо ударів ракетами Atacms вглиб росії

США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території росії.

Сполучені Штати Америки не змінювали своєї позиції щодо ударів по території росії ракетами Atacms. Заборона для України продовжує діяти.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс.

За словами Саллівана, США все ще не дозволяли Україні використовувати Atacms для глибоких ударів по росії.

"Наша політика не змінилася", – додав він.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.