НОВИНИРосійська Федерація, а також Китай проводять цілеспрямовану пропагандистську кампанію, спрямовану на підрив довіри до вакцин західного виробництва, щоби просувати препарати власного виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білий дім звинуватив Росію і Китай у поширенні брехні про COVID-вакцини
Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США дійшов висновків, що Росія і Китай просувають власні вакцини шляхом поширення заяв, які підривають довіру до західної програми розробки вакцин
Фото: Reuters
Про це офіційно заявила в п’ятницю під час пресконференції в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США дійшов висновків, що Росія і Китай просувають власні вакцини шляхом поширення заяв, які підривають довіру до західної програми розробки вакцин",- наголосила речниця адміністрації Байдена.
Вона підкреслила, що йдеться не просто про конкуренцію серед виробників медичних препаратів. Адже дезінформація, яку поширюють РФ і Китай, базується на тому, що всі ризики побічних ефектів приписуються препаратам західного виробництва. Крім того, в публічному просторі поширюється відверта брехня про те, що вакцини, розроблені на основі технології мРНК (такі як Phizer або Moderna) начебто не пройшли належних перевірок. І це попри те, що їх тестування проводилося впродовж трьох повноцінних етапів, а регулятори в США вважають їх "золотим стандартом".
Як повідомлялося, за даними Інституту медицини імена Джона Гопкінса, у світі здійснено понад 3,654 мільярди щеплень від COVID-19. Причому, найбільш розвинені країни, здатні провести вакцинацію всього населення, не завжди можуть цього зробити через небажання значної кількості людей отримувати щеплення.
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17 07 2021 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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