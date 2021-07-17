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Білий дім звинуватив Росію і Китай у поширенні брехні про COVID-вакцини

Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США дійшов висновків, що Росія і Китай просувають власні вакцини шляхом поширення заяв, які підривають довіру до західної програми розробки вакцин
Російська Федерація, а також Китай проводять цілеспрямовану пропагандистську кампанію, спрямовану на підрив довіри до вакцин західного виробництва, щоби просувати препарати власного виробництва.
Білий дім звинуватив Росію і Китай у поширенні брехні про COVID-вакцини Фото: Reuters
Про це офіційно заявила в п’ятницю під час пресконференції в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
 
"Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США дійшов висновків, що Росія і Китай просувають власні вакцини шляхом поширення заяв, які підривають довіру до західної програми розробки вакцин",- наголосила речниця адміністрації Байдена.
 
Вона підкреслила, що йдеться не просто про конкуренцію серед виробників медичних препаратів. Адже дезінформація, яку поширюють РФ і Китай, базується на тому, що всі ризики побічних ефектів приписуються препаратам західного виробництва. Крім того, в публічному просторі поширюється відверта брехня про те, що вакцини, розроблені на основі технології мРНК (такі як Phizer або Moderna) начебто не пройшли належних перевірок. І це попри те, що їх тестування проводилося впродовж трьох повноцінних етапів, а регулятори в США вважають їх "золотим стандартом".
 
Як повідомлялося, за даними Інституту медицини імена Джона Гопкінса, у світі здійснено понад 3,654 мільярди щеплень від COVID-19. Причому, найбільш розвинені країни, здатні провести вакцинацію всього населення, не завжди можуть цього зробити через небажання значної кількості людей отримувати щеплення.
 
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17 07 2021 13:53
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